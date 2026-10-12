«Welcome Home».. أبل تدخل مرحلة جديدة في عالم المنزل الذكي

خبرني - تستعد شركة أبل للكشف عن مجموعة من منتجات المنزل الذكي الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، في فعالية مرتقبة تحمل اسم "Welcome Home"، تتصدرها شاشة جديدة للتحكم في أجهزة المنزل، إلى جانب تحديثات منتظرة لجهازي "أبل تي في" و"هوم بود ميني".



يأتي ذلك وسط توقعات بإطلاق نظام تشغيل جديد يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة في منظومة أبل المنزلية.

وبحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، قد تشمل الفعالية أيضًا منتجات منزلية ذكية من شركاء الشركة، في حين لا يُتوقع أن تكشف أبل عن جهاز "ماك بوك" المزود بشاشة تعمل باللمس خلال الحدث، مع ترجيحات بطرحه في وقت لاحق من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية في التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط ترقب لما ستقدمه الشركة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة المنزلية الذكية.

شاشة جديدة من أبل

تسعى أبل إلى توسيع نطاق حضورها في سوق المنازل الذكية من خلال جهاز جديد يتيح التحكم في مختلف الأجهزة المنزلية عبر شاشة تعمل باللمس، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على تطبيق "Home" لإدارة هذه المنظومة.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي بشاشة مربعة يبلغ قياسها 6 بوصات، مع إمكانية تثبيته على الحائط أو وضعه على طاولة أو سطح المطبخ، بما يوفر أكثر من طريقة لاستخدامه داخل المنزل.

ولا يزال الاسم النهائي للجهاز غير محسوم، إذ تشمل الخيارات المتداولة "HomePad" و"HomeView" و"Apple Home Hub"، مع ترجيحات بأن يحمل اسم "HomeView"، نظرًا إلى أنه لن يقدم تجربة مماثلة لجهاز "آيباد"، ولن يتضمن متجرًا مخصصًا للتطبيقات.

تصميم مرن

من المتوقع أن يأتي الإصدار المخصص للوضع على الأسطح بتصميم يضم شاشة متصلة بذراع مثبتة في قاعدة نصف كروية، في شكل يستحضر تصميم جهاز "iMac G4"، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الجهاز.

وقد يعتمد الجهاز على تقنيات التعرف على الصوت أو الوجه لتحديد هوية المستخدم، ثم عرض معلومات مرتبطة به، مثل جهات الاتصال ومواعيد التقويم.

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كما يُتوقع أن تتيح أبل وسيلة إضافية للتحقق من الهوية عبر هاتف "آيفون"، لتعزيز حماية البيانات الشخصية.

نظام تشغيل جديد

من بين أبرز الاحتمالات المطروحة خلال الفعالية، الكشف عن نظام تشغيل جديد يحمل اسم "homeOS"، يُتوقع أن يوفر واجهة مبسطة تجمع عناصر من أنظمة "iOS" و"tvOS" و"watchOS"، مع التركيز على إدارة الأجهزة المنزلية الذكية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أبل ربما سجلت العلامة التجارية عبر شركة واجهة تحمل اسم "Home Operations Suite LLC"، وهي وسيلة سبق أن استخدمتها الشركة لتسجيل أسماء تجارية.

ومن المنتظر أن يركز النظام على التحكم في الأجهزة المنزلية، بما يشمل منظمات الحرارة والأقفال الذكية، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات "FaceTime".

وقد يضم كذلك تطبيقات وخدمات أبل المعتادة، مثل "Apple Music" و"Podcasts" و"News"، فضلًا عن تطبيقي "التذكيرات" و"الملاحظات"، مع دمج المساعد "Siri AI" ضمن تجربة الاستخدام المتوقعة.

تحديثات "هوم بود ميني"

على الرغم من التوقعات المتعلقة بالجهاز المنزلي الجديد ونظام التشغيل المحتمل، فإن التحديثات المنتظرة لجهازي "هوم بود ميني" و"أبل تي في" قد تكون محدودة، إذ لا تشير التسريبات إلى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي.

ومن المتوقع أن يحصل "هوم بود ميني" على أول تحديث له منذ الكشف عنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع الاحتفاظ بتصميمه الحالي وإضافة ألوان جديدة، من بينها الأخضر والوردي، إلى جانب معالج أحدث يساعد على تلبية متطلبات المساعد "Siri AI".

أما "أبل تي في"، فمن المتوقع أن يحصل على تحديث لمكوناته الداخلية للمرة الأولى منذ عام 2022، مع معالج جديد يُنتظر أن يحسن سرعة التنقل بين القوائم، إلى جانب دعم المزايا المرتبطة بالمساعد الذكي.

ميكروفون مدمج

تشمل التسريبات المتعلقة بجهاز "أبل تي في" احتمال تزويده بميكروفون مدمج، بما يسمح للمستخدم بالتفاعل مع "سيري" من دون الحاجة إلى التحدث عبر جهاز التحكم عن بُعد أو مكبر "هوم بود" مقترن بالجهاز.

ويُقال أيضًا إن جهاز التحكم عن بُعد قد يحصل على مكبر صوت يساعد المستخدم في العثور عليه عند فقدانه، في خطوة تستهدف تسهيل الاستخدام اليومي.

وتشير الشائعات إلى احتمال اعتماد الجهازين على شريحة "N1" من أبل، التي تدعم تقنيتي "واي فاي" و"بلوتوث 6.0".

أجهزة "إل جي"

قد تمتد الفعالية إلى المنتجات المتوافقة مع منصة "HomeKit"، التي يُتوقع أن تستفيد من الإمكانات الجديدة لنظام "homeOS" وجهاز التحكم المنزلي المرتقب، بما يعزز التكامل بين أجهزة المنزل الذكي.

وفي هذا السياق، ظهرت تسريبات بشأن مجموعة من الأجهزة المنزلية الذكية التابعة لشركة "إل جي"، تشمل أقفالًا مزودة بمزالج إلكترونية ومنظمات حرارة، إلى جانب منتجات أخرى.

ومن بين الميزات المتداولة لهذه الأجهزة خاصية "التحكم عن قرب" (Proximity Control)، التي تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى، وتتيح ظهور تنبيه في "Dynamic Island" على هاتف "آيفون" عند تقريب الهاتف من الجهاز المتوافق.