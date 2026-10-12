مسلسل «عشماوي» في رمضان 2027.. أبطال وقصة المسلسل

خبرني - مصرية إسعاد يونس شخصية والدة «خليفة»، فيما تؤدي يسرا اللوزي دور زوجته، وتظهر جيسيكا حسام الدين في شخصية ابنته «فاطمة»، بينما يقدم يوسف رأفت دور شقيقه.

وتؤدي الفنانة المصرية انتصار دور شقيقة «خليفة»، التي تتزوج من باسم سمرة ضمن أحداث المسلسل، في إطار تتداخل فيه العلاقات الأسرية مع الأزمات التي تواجه الشخصيات.

قصة مسلسل «عشماوي» في رمضان 2027

تدور أحداث المسلسل حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، الذي يجد نفسه أمام أزمات ومواقف معقدة بعد اتهام أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، لتتوالى التطورات في إطار درامي يجمع بين التشويق والصراعات العائلية.

ويعتمد العمل على تطور الأزمة التي تواجه الأسرة وما تفرضه من اختبارات على «خليفة»، بالتوازي مع تفاصيل حياته المهنية والشخصية.

قنوات عرض مسلسل «عشماوي» في رمضان 2027

المسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC» ضمن موسم دراما رمضان 2027.