جدولة الرسائل.. واتساب يقترب من تلبية مطلب طال انتظاره

خبرني - يستعد تطبيق "واتساب" لإحداث تغيير جديد في طريقة استخدامه، مع العمل على إضافة خاصية تتيح للمستخدمين تحديد موعد مسبق لإرسال الرسائل، بدلا من الانتظار حتى يحين الوقت المناسب لإرسالها يدويا، في خطوة تستجيب لمطلب ظل مطروحا منذ سنوات.

وتمنح الميزة المرتقبة المستخدمين فرصة لتنظيم مراسلاتهم بصورة أكثر مرونة، سواء لإرسال التذكيرات في أوقاتها المحددة، أو التواصل مع أشخاص في مناطق زمنية مختلفة، أو ترتيب الرسائل المرتبطة بالعمل خارج ساعات الدوام، دون الحاجة إلى متابعة الهاتف وانتظار موعد الإرسال.

واتساب يختبر جدولة الرسائل على أندرويد

كشف موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد تحديثات تطبيق "واتساب"، عن ظهور ميزة جدولة الرسائل في أحد الإصدارات التجريبية للتطبيق على نظام أندرويد، ما يشير إلى أن الخاصية انتقلت إلى مرحلة الاختبار، تمهيداً لاحتمال إتاحتها للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من عدم توفير الميزة داخل التطبيق، رغم وجودها في تطبيق "تليغرام" المنافس منذ عام 2019، وهو ما يجعل إضافتها المحتملة تطوراً مهماً للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم في توقيت إرسال رسائلهم.

ضغطة مطولة تحدد موعد إرسال الرسالة

بحسب المعلومات التي نشرها موقع "WABetaInfo"، ظهرت الخاصية في الإصدار التجريبي رقم 2.26.8.11 من "واتساب" على أندرويد، وتتيح للمستخدم اختيار الوقت الذي يرغب في إرسال رسالته خلاله.

وتعتمد طريقة الاستخدام على الضغط المطول على زر الإرسال، لتظهر نافذة أسفل الشاشة يمكن من خلالها تحديد تاريخ إرسال الرسالة والموعد المطلوب بدقة، بدلاً من إرسالها فور كتابتها.

ولا يتوقف الأمر عند تحديد موعد الإرسال، إذ يتضمن التطبيق قسماً مخصصاً لمتابعة الرسائل المجدولة وإدارتها قبل إرسالها، بما يتيح للمستخدم مراجعة الرسائل التي أعدها مسبقاً والتحكم فيها قبل وصولها إلى المستلمين.

إرسال الرسائل في موعدها حتى دون اتصال بالإنترنت

من أبرز التفاصيل المرتبطة بالميزة الجديدة إمكانية إرسال الرسائل في التوقيت المحدد حتى إذا لم يكن الهاتف متصلاً بالإنترنت، وفقاً للمعلومات المتاحة عن الإصدار التجريبي.

وتتيح هذه الخاصية للمستخدم إعداد رسائله مسبقاً دون الحاجة إلى تذكر إرسالها بنفسه عند حلول الموعد، وهو ما قد يجعلها مفيدة في تنظيم المراسلات اليومية والتذكيرات التي تتطلب الالتزام بتوقيت محدد.

جدولة الصور والفيديوهات والرسائل الجماعية

لا تقتصر الميزة المرتقبة على الرسائل النصية، بل تشمل أيضاً الروابط والصور ومقاطع الفيديو، مع استمرار خضوع الرسائل للتشفير التام بين الطرفين، وفقاً للمعلومات المنشورة عن الخاصية.

كما تمتد إمكانية الجدولة إلى المحادثات الجماعية، ما يسمح بإعداد رسائل وتذكيرات لمجموعات العمل أو الأصدقاء وإرسالها في مواعيد محددة، دون الحاجة إلى فتح المحادثة وإرسال الرسالة يدوياً في اللحظة المطلوبة.

وتتيح الميزة تحديد موعد لإرسال الرسالة يبدأ قبل الإرسال بعشر دقائق على الأقل، ويصل إلى أسبوعين في المستقبل، بما يمنح المستخدم مساحة زمنية لتنظيم رسائله وفقاً لاحتياجاته.

متى تصل الميزة إلى جميع مستخدمي واتساب؟

لا تزال ميزة جدولة الرسائل متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية من "واتساب" على نظام أندرويد، مع توقعات بتوسيع نطاق الاختبار ليشمل مزيداً من الحسابات خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم ظهور الخاصية في إصدار تجريبي للتطبيق، لم تعلن الشركة حتى الآن عن موعد رسمي لطرحها لجميع المستخدمين، لتظل إتاحتها على نطاق واسع مرتبطة بمراحل التطوير والاختبار المقبلة.