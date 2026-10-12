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بدعم أوروبي.. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027

  • 12 أكتوبر 2026
  • 19:34
بدعم أوروبي الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027

خبرني - أكاديمية الإدارة الحكومية تدرب 1450 موظفا سوريا في 2027

قالت رئيسة قسم الشراكات في أكاديمية الإدارة الحكومية، منال الضامن، إن الأكاديمية انتقلت من تقديم البرامج التدريبية القصيرة إلى بناء منظومة تعلم وطنية مرنة وتراكمية، تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز توظيف المعرفة في دعم التنمية.

وأضافت الضامن، في حديثها لقناة المملكة، أن الأكاديمية تصمم برامج تدريبية تتناسب مع الفئات الوظيفية المختلفة، بما فيها القيادات وموظفو القطاع العام، مع التركيز على تطبيق المعارف المكتسبة في بيئة العمل وقياس أثر التدريب على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن تنفيذ البرامج يتم بالاستعانة بخبراء ومدربين متخصصين، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، مشيرة إلى أن الأكاديمية تعمل على الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات العامة.

وكشفت الضامن عن العمل على تدريب 1450 موظفا من القطاع العام السوري، من مختلف المستويات الوظيفية، خلال عام 2027، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الأكاديمية وقعت مذكرات تفاهم مع مدرسة الإدارة في فلسطين، إلى جانب مذكرة تفاهم مع المغرب، في إطار توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

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