إنجاز وطني بمعايير عالمية..

خبرني - رعى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، حفل تكريم عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، تقديرًا لإسهاماتهم في تحقيق أرقى الاعتماديات العالمية، وهي اعتمادية AACSB الأمريكية لكلية الأعمال، والتي لا تتجاوز نسبة المؤسسات الحاصلة عليها نحو 6% من حول العالم، إلى جانب اعتمادية FIBAA الألمانية لكلية الهندسة والتصميم، أحد أبرز الاعتمادات الدولية المرموقة، لما يمثله من مؤشر موثوق يعزز تنافسية خريجي الجامعة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أشار ناصر الدين إلى أنّ الاعتماديات الدولية تحمل أبعادًا أكاديمية واقتصادية ووطنية، لارتباطها بقدرة الجامعات الأردنية على استقطاب الطلبة من الخارج، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين، وترسيخ صورة الأردن بوصفه وجهة للتعليم الجامعي المرموق، وبناء قدرات الطلبة بما يجعلهم عالميين.

من جانبها، قالت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين أنّ الاعتماديات الدولية التي حققتها الجامعة تمثّل ثمرة عمل مؤسسي دؤوب، يعكس تكامل الجهود الأكاديمية والإدارية، والالتزام بتطوير البرامج والتخصصات وفق المرجعيات العالمية، مشيرةً إلى أنّ جوهر هذه الإنجازات يتمثل في الارتقاء بتجربة الطالب وتأهيله للمنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.