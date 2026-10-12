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تعليق رحلات الخليج والاتحاد إلى الرياض.. والسعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد

  • 12 أكتوبر 2026
  • 18:41
تعليق رحلات الخليج والاتحاد إلى الرياض والسعودية تمدد إغلاق مطار الملك خالد

خبرني - أعرب وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، الاثنين، عن إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، مؤكدا أن جماعة الحوثي لا تقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للمبادئ الأخلاقية.

وقال الدوسري إن السلوك الإرهابي لميليشيا الحوثي تجلّى في استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعتمرين في المطارات السعودية، مضيفا أن المملكة أمام ميليشيا إرهابية.

وأكد أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن رفع مستوى التأهب لا يعني القلق، بل يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، مهما كانت احتمالية حدوثها.

وشدد الدوسري على مسؤولية المجتمع في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن تداول الصور أو المقاطع أو المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية والعسكرية، إذا كانت صادرة عن مصادر مجهولة أو غير موثوقة، حفاظا على دقة المعلومات المتداولة.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الاثنين، تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن تمديد التعليق يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أعلنت شركتا طيران الخليج البحرينية والاتحاد للطيران الإماراتية تعليق رحلاتهما من العاصمة السعودية الرياض وإليها، في ظل استمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، على خلفية الهجمات التي استهدفت المطار خلال الأيام الماضية.

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