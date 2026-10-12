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أفضل لحم لتعويض نقص الهيموغلوبين

  • 12 أكتوبر 2026
  • 18:30
أفضل لحم لتعويض نقص الهيموغلوبين

خبرني - تشير البروفيسورة يلينا ليتفينوفا رئيسة قسم تكنولوجيا اللحوم ومنتجاتها بجامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية إلى أن المنتجات الحيوانية أفضل وسيلة لزيادة الهيموغلوبين.

ووفقا لها، تحتوي المنتجات الحيوانية على حديد الهيم، هو الشكل الأسهل امتصاصا لهذا العنصر، حيث يتركز 90بالمئة من حديد الهيم في اللحوم في الجزء غير البروتيني من الميوغلوبين (Myoglobin)، بينما يتركز 10بالمئة في الهيموغلوبين. وتستطيع خلايا الأمعاء امتصاص جزيء الهيم كاملا، ما يضمن امتصاصا عاليا للحديد من اللحوم.

ويختلف محتوى الميوغلوبين باختلاف أنواع اللحوم. فمثلا، يحتوي لحم العجل على 0.01-0.03بالمئة من الحديد، ولحم البقر من الحيوانات البالغة على 0.04- 0.06بالمئة ولحم البقر من الحيوانات الأكبر سنا على0.08-0.10 بالمئة ولحم الخنزير على 0.030-0.05 بالمئة.

وتقول: "العضلات التي تعمل بكثافة تحتوي على نسبة أعلى من الميوغلوبين مقارنة بالعضلات التي تعمل بكثافة أقل. لذلك، من الأفضل التركيز على قطع اللحم ذات اللون الأكثر كثافة".

ووفقا لها، يعزز حمض الأسكوربيك امتصاص الحديد، لذلك يعتبر الفلفل الحلو والملفوف والبروكلي والطماطم والخضراوات الورقية إضافات جيدة لمنتجات اللحوم. ولكن مفتاح تطبيع مستوى الهيموغلوبين هو تحديد السبب الكامن وراء انخفاضه.

وتقول: "إذا كان مستوى الهيموغلوبين أقل من المعدل الطبيعي، فإن الخطوة الأولى الأكثر موثوقية هي استشارة أخصائي، يليها تعديلات في النظام الغذائي، الذي يجب أن يكون متوازنا ويلبي جميع الاحتياجات الفسيولوجية للجسم".

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