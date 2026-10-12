توفي جراء الاعتداء على مطار الرياض .. الاردنيون يشيّعون جثمان محمود البرقاوي - فيديو

خبرني - شارك مئات المواطنيين في تشييع جثمان المواطن محمود حسن البرقاوي الذي قضى في السعودية إثر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض أول أمس.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت، أمس الأحد، عن وفاة مواطن أردني وإصابة أربعة آخرين، جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الوزارة أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى، فيما بقيت مواطنتان تتلقيان العلاج، مؤكدة متابعتها أوضاعهما بالتنسيق مع السلطات السعودية، والعمل على تأمين نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.

