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العيسوي يشارك في تشييع جثمان البرقاوي وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

  • 12 أكتوبر 2026
  • 18:07
العيسوي يشارك في تشييع جثمان البرقاوي وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

خبرني  - شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الاثنين، في مقبرة سحاب الإسلامية، في تشييع جثمان المواطن محمود حسن البرقاوي الذي قضى في السعودية إثر الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض أول أمس.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل البرقاوي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت، أمس الأحد، عن وفاة مواطن أردني وإصابة أربعة آخرين، جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الوزارة أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى، فيما بقيت مواطنتان تتلقيان العلاج، مؤكدة متابعتها أوضاعهما بالتنسيق مع السلطات السعودية، والعمل على تأمين نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.

وجددت الوزارة إدانة الأردن للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن الأردن الكامل معها في حماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومثمنة تعاون السلطات السعودية في تقديم الرعاية الطبية للمصابين الأردنيين.

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