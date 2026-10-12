بحث تطوير خدمات نقل العاملين في المدن الصناعية

خبرني - بحث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، الاثنين، مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة نقل العاملين للمدن الصناعية، من المناطق المجاورة والمحافظات، بما ينسجم مع احتياجاتها ويسهل وصول العاملين إلى مواقع عملهم.

وقال خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية المستثمرين الأردنية، إن التوجه نحو توسيع شبكة النقل وزيادة أعداد الحافلات المخصصة لخدمة المدن الصناعية يأتي ضمن جهود تحسين خدمات نقل العاملين، مبينا أن المرحلة الأولى تستهدف خدمة مدينتي الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب والموقر الصناعية، بما يسهل تنقل العاملين ورفع كفاءة الوصول إلى المنشآت الصناعية.

وأشار عبيدات إلى أن الشركة تبحث إمكانية إطلاق مسارات إضافية ضمن شبكة النقل المقترحة، وذلك في ضوء نتائج الفترة التجريبية وتقييم مستوى الطلب واحتياجات العاملين والمنشآت الصناعية، لافتا إلى أن الانطلاقة التجريبية بدأت بخدمة مدينة الملك عبدالله الثاني باتجاه محافظة الزرقاء ومدينة الحسن الصناعية تمهيدا لتقييم التجربة ودراسة فرص التوسع في خدمات النقل وفقا للنتائج المتحققة.

من جانبهم، أكد معنيون في هيئة تنظيم النقل البري الحرص على تسهيل إيصال خدمات النقل العام المرخصة الى المدن الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع احتياجات العاملين والمنشآت الصناعية.

وأشاروا الى أهمية تنظيم مسارات النقل وتوفير خدمات تتسم بالكفاءة والانتظام، بما يسهم في تسهيل نقل العاملين من المناطق المجاورة والمحافظات الى مواقع عملهم ، وهو ما من شأنه تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والصناعة.

من جهته، أشاد رئيس جمعية المستثمرين مجاهد الرجبي، بالخطوات الهادفة لتطوير منظومة النقل المرتبطة بالمدن الصناعية، مؤكدا أهميتها في تعزيز البيئة الصناعية وتسهيل حركة العاملين لمواقع عملهم، ودورها المتوقع في تخفيف الأعباء التشغيلية المرتبطة بنقل الموظفين عن الشركات والمصانع.

وأكد أن تطوير خدمات النقل الموجهة للمدن الصناعية يشكل خطوة داعمة للتكامل بين البنية التحتية والخدمات المساندة للقطاع الصناعي، ويعزز كفاءة التشغيل وتحسين ظروف الوصول إلى فرص العمل، بما يخدم مصالح المستثمرين والعاملين على حد سواء، ويدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية ويعزز قدرة المنشآت الصناعية على النمو والتوسع.