الأردن يرحب بتبني اليونسكو بالإجماع قرارا بشأن القدس القديمة وأسوارها

خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع القرار المتعلّق بمدينة القدس القديمة وأسوارها، ضمن البند المعنون بـ"فلسطين المحتلة"، وذلك خلال دورته الـ٢٢٥ اليوم في باريس.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي اليوم أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة في القدس وأسوارها، والتي تستهدف القيمة الاستثنائية الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر، واعتبارها لاغية وباطلة.

وأضاف أنّ القرار أعرب عن أسفه لعدم امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمطالبات بوقف أعمال الحفريات المستمرة وشق الأنفاق والأشغال المتعلقة بمشروع التلفريك ومشاريع أخرى في القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية، وكرّر مطالبته إسرائيل بوقف جميع الانتهاكات.

وقال المجالي إنّ هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة في القدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كما يؤكّد مُجدَّدًا مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.