(مربي الدواجن) في الأردن : لماذا تم السماح باستيراد الدجاج الصيني؟

خبرني - قال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان قرار وزارة الصناعة بالسماح باستيراد الدجاج الصيني مستغرب وغير واضح.

وبين خلال اجتماع للجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين ان الاتحاد خاطبت وزارة الزراعة لبحث أسباب القرار ومبرراته ، دون الحصول على رد.

وبين ان هنالك أسواق معروفة لدى القطاع مثل السوق الأميركي او البرازيلي ، اما السوق الصيني فهو سوق مجهول ، ولا يعرف ما نوع الاعلاف المقدمة للدجاج او طريقة التربية.

في السياق قال حمودة ان المزارعين يواجهون خسائر متواصلة نتيجة بيع الدواجن بأقل من كلفة الإنتاج لنحو عشرة أشهر، في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة، وتأخر شحنات الأعلاف، وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن استمرار الاستيراد رغم توافر الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي يزيد من الأعباء على المزارعين، داعيا إلى تنظيم الاستيراد وفقا لحاجة السوق، ودعم المنتج الوطني وحماية الاستثمارات وفرص العمل في القطاع.

وشدد حمودة على أهمية التصدير لتصريف فائض الإنتاج والحد من خسائر المزارعين، مطالبا بمنح المصدرين موافقات تمتد من أربعة إلى ستة أشهر بدلا من تجديدها شهريا، بما يتيح لهم بناء علاقات تجارية مستقرة مع الأسواق الخارجية، ويسهم في تحقيق التوازن بين السعر العادل للمنتج ومصلحة المستهلك.