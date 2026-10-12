للمرة الثانية.. مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

خبرني - حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)، وللمرة الثانية، على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of Operational Sustainability (TCOS)، من معهد Uptime Institute العالمي المتخصص في تقييم أداء مراكز البيانات ومرونتها واستدامتها وكفاءتها وتُعد هذه الشهادة من أعلى الشهادات التي يمنحها المعهد في مجال التصميم والاستدامة التشغيلية والصيانة لمراكز البيانات من المستوى الثالث (Tier III)،وتأتي هذه الشهادة لتؤكد المستوى المتقدم الذي يتمتع به المركز في الكفاءة التشغيلية والجاهزية واستمرارية الأعمال، وقدرته على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات لضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة للزبائن على مدار الساعة، كما تضاف هذه الشهادة إلى سِجل الاعتمادات العالمية التي حصدها المركز من معهد Uptime Institute بعد حصوله على شهادة Tier III الخاصة بتصميم مراكز البيانات عام 2018، وشهادة Tier III الخاصة بإنشاء مراكز البيانات عام 2019.

واحتفلت شركة زين بهذا الإنجاز خلال حفل غداء جمع عدداً من شركائها وزبائنها من قطاعات الأعمال، حيث تسلّمت لينا بركات، المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات في شركة زين الأردن درع الشهادة من ممثل معهد Uptime Institute العالمي، ليؤكد هذا الإنجاز على المكانة المتقدمة التي يحظى بها المركز ومواصلة الشركة تطوير بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وما تقدمه من حلول وخدمات تدعم احتياجات قِطاع الأعمال في المملكة.

وتأتي أهمية المركز في ظِل تسارع التحول الرقمي وتصاعد المخاطر والهجمات السيبرانية، إذ يسهم المركز بتعزيز جاهزية المؤسسات وحماية بياناتها وأصولها الرقمية وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وخدماتها في مختلف الظروف، بما يعزز موثوقية وأمان منظومة الاقتصاد الرقمي في المملكة ويدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في مجال البنية التحتية الرقمية وأمن المعلومات وحماية البيانات.

ويواصل المركز ترسيخ مكانته كمركز متقدم للبيانات في المنطقة، إذ حصد المركز عام 2025 جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط (Middle East Excellence Award 2025) ضمن فئة مراكز البيانات لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط والممنوحة من مجلة (Asian Business Review) لتضاف إلى سلسلة الإنجازات والاعتمادات التي حصدها المركز.

ويُعد مركز زين الأول من نوعه في المنطقة في مجال مراكز البيانات المتخصصة بتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث، ويقع في مجمع الملك الحسين للأعمال على مساحة تبلغ نحو 4,300 متر مربع، ويوفر مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل استضافة الخوادم والحوسبة السحابية وتخزين البيانات والتعافي من الكوارث وحماية الشبكات والبيانات من الهجمات السيبرانية.