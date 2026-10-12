الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات

خبرني - أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، معزيا بضحايا الاعتداءات التي استهدفت السعودية الشقيقة.

وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم، سائلا ﷲ العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وجدد جلالة الملك إدانته لهذه الاعتداءات الغاشمة، مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين، ودعمه لما يتخذونه من إجراءات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لحماية أمنهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم والمقيمين على أرضهم.

من جانبه، أعرب سمو الأمير محمد بن سلمان عن تعازيه بوفاة مواطن أردني إثر هذه الهجمات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الأردنيين.