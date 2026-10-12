التربية تحذّر من التحاق الطلبة بمدارس ثانوية عامة غير معتمدة خارج الأردن

خبرني - حذّرت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الطلبة وأولياء أمورهم من الالتحاق بمدارس ومؤسسات تعليمية خارج المملكة تقدّم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتماد والتراخيص الرسمية اللازمة، داعيةً إلى ضرورة التأكد من قانونية هذه المؤسسات قبل التسجيل فيها.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من اعتماد المدارس والبرامج التعليمية التي تقدّمها، والتأكد من الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، تفادياً لأي مشكلات قد تواجه الطلبة مستقبلاً، خاصة فيما يتعلق باعتماد الشهادات أو معادلتها، وبالتالي إمكانية مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات التي تروّج لبرامج الثانوية العامة، وعدم الاعتماد على الوعود التي تقدمها بعض الجهات بشأن الحصول على الشهادات أو إمكانية معادلتها، دون التأكد من استيفاء المتطلبات الرسمية المعتمدة.

وشددت على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، والتواصل مع الجهات المختصة في الوزارة للتحقق من اعتماد أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها، بما يضمن للطلبة الالتحاق بمؤسسات تعليمية معترف بها ويحفظ حقوقهم التعليمية، كما حذرت الوزارة المكاتب التي تروج لمثل تلك المدارس خارج الأردن كونها تقوم بعمل مخالف للقانون، ويستدعي اتخاذ الوزارة لإجراءات قانونية بحق هذه المكاتب.

ويأتي هذا التحذير في إطار الحرص على توعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية اختيار المؤسسات التعليمية المعتمدة، وتجنب الالتحاق بجهات قد تؤثر في مستقبلهم الدراسي، والتأكد من أن البرامج التعليمية التي يلتحقون بها تتوافق مع التعليمات والأنظمة المعمول بها.

من جهة أخرى أهابت الوزارة بأبنائها وبناتها الطلبة عدم اللجوء لمثل هذه المدارس والمؤسسات للحصول على شهادة الثانوية العامة خاصةً وأن النظام الجديد للثانوية العامة في الأردن يعطي الطالب فرصاً عدة للنجاح والحصول على المعدل الذي يمكنه من إكمال دراسته الجامعية، كما أنه يتميز بالمرونة والسماح للطالب بالتقدم للامتحانات الوزارية على عامين، مما يشكل حافزاً للطلبة للبقاء داخل الأردن وعدم البحث عن أي بدائل للحصول على شهادة الثانوية العامة خارج المملكة.