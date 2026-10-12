منع مغنٍّ مصري من الغناء 6 شهور بعد ظهوره في فيديو مثير

خبرني - بعد ظهوره في فيديو مثير للجدل قررت نقابة الموسيقيين في مصر منع المغني عصام صاصا من الغناء 6 شهور.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصرية، صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه بشأن ظهوره الأخير في فيديو بث مباشر، وهو يحمل سيجارة يشتبه احتواؤها على مواد مخدرة.

وأكد مصطفى كامل أن عصام صاصا اعتاد الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل "تيك توك" بشكل لا يليق بصورة النقابة وأعضائها، موضحاً أن مجلس النقابة لا يتدخل في اختصاصات جهات التحقيق، لكنه شدد على رفضه التام لأي سلوك مسيء.

وقال نقيب الموسيقيين إن من يرغب في الاستمرار كـ"بلوغر" أو "تيك توكر" فعليه البحث عن مهنة أخرى، لكون نقابة المهن الموسيقية مخصصة للفنانين والمطربين فقط، محذراً من أن تكرار هذا السلوك سيقابل بالشطب النهائي من عضويتها.

وتعود أزمة عصام صاصا، لعدة أيام، بعد ظهوره في مقطع بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، وهو يدخن سيجارة يشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، ما دفع محامياً إلى التقدم ببلاغ رسمي ضده أمام النيابة العامة.

واتهم مقدم البلاغ صاصا بارتكاب أفعال مخالفة للقانون والمساهمة في الترويج للجريمة، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

ودعا مقدم البلاغ إلى استدعاء المغني لسؤاله عن مصدر السيجارة وطبيعة المادة الموجودة بداخلها، إلى جانب فحص الفيديو المتداول والتأكد من صحته وعدم تعرضه للتلاعب أو التعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو المونتاج.

وكان المطرب قد تصدر المشهد خلال عام 2024 بعد تورطه في حادث دهس أسفر عن وفاة شخص أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات ونتائج الفحوص الطبية آنذاك عن تعاطيه مادة الترامادول المخدرة، ليحال إلى المحاكمة ويصدر بحقه حكم بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك عقب التوصل إلى صلح مع أسرة القتيل.