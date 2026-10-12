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مقتل اسرائيلي واصابة 19 بانفجار في الجليل

  • 12 أكتوبر 2026
  • 15:48
مقتل اسرائيلي واصابة 19 بانفجار في الجليل
الصورة ارشيفية

خبرني - اعلنت القناة 12 الإسرائيلية  ، عن مقتل مستوطن واصابة 19 آخرين حالة 3 منهم خطرة ، جراء انفجار جسم يُرجح أنه من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لبنان، في منطقة الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

واكدت القناة انتهاء عملية الإنقاذ بعد نقل جميع المصابين إلى المستشفيات,

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في المنطقة تقدم المساعدة للمصابين، فيما تتجه طائرات إسعاف عسكرية إلى الموقع. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن أربعة من المصابين في حالة خطرة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تتعامل مع حادث معقد وتواصل علاج المصابين وإجلاءهم إلى المستشفيات.

من جهتها، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع بثا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان يتناول الانتخابات، على خلفية الانفجار.

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