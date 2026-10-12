تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - اسماء

خبرني - قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إجراء تنقلات إدارية في الوزارة، شملت تعيين نواب محافظين ومتصرفين.

وشملت التشكيلات:

1. نقل متصرف لواء بلعما السيد خلف حمدان بني خالد نائباً لمحافظ جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش.

2. نقل متصرف لواء سحاب السيد علي جميل المواس نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك.

3. نقل مساعد محافظ عجلون السيد علي مصبح الحيصة نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون.

4. نقل نائب محافظ الطفيلة ومتصرف لواء القصبة السيد احمد عواد السحيم نائباً لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة.

5. نقل متصرف لواء الطيبة السيد عماد علي كنعان متصرفاً للواء دير علا / محافظة البلقاء.

6. نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد ناصر نهار الجريان متصرفاً للواء القويسمة / محافظة العاصمة.

7. نقل نائب محافظ عجلون ومتصرف لواء القصبة السيد محمد مفلح الحسامي نائباً لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق.

8. نقل نائب محافظ جرش ومتصرف لواء القصبة السيد محمد عبد الله العوامرة نائباً لمحافظ مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا.

9. نقل المفـوض لدى النافذة الاستثمارية في وزارة الاستثمار السيد بشـار خالـد الدبوبي نائباً لمحافظ الزرقاء ومتصرفاً للواء قصبة الزرقاء.

10. نقل مسـاعد مدير مديرية السـلامة العامـة والمرورية وشؤون البيئة السيد رعد سلامة أبو الغنم متصرفاً للواء سحاب / محافظة العاصمة.

11. نقل نائب محافظ العقبة ومتصرف لواء القصبة السيد جبريل محمد الشراتحة نائباً لمحافظ الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة.

12. نقل مساعد مدير مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار السيد محمد احمد نصيرات مساعداً لمحافظ الزرقاء.

13. نقل مساعد محافظ العقبة السيد شايش متعب المجالي مفوضاً لدى النافذة الاستثمارية في وزارة الاستثمار.

14. نقل مساعد محافظ المفرق السيد كمال خالد عباس متصرفاً للواء الطيبة / محافظة اربد.

15. تعيين المتصرف غيث محمد عبيدات مساعداً لمحافظ عجلون.

16. تعيين المتصرف عبد الله شهاب أبو وندي متصرفاً للواء بلعما / محافظة المفرق.

17. تعيين المتصرف عبد الكريم محسن ابو دلوا مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة.

18. تعيين المتصرف ايمن مدلله الذيابات مساعداً لمحافظ العقبة.

19- تعيين المتصرف فراس ضامن الجماعين مساعداً لمحافظ جرش.

20- تعيين المتصرف نائل عبد الرحيم ابداح مساعداً لمحافظ المفرق.