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  • ضبط 6 اعتداءات جديدة في جنوب عمّان لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة

ضبط 6 اعتداءات جديدة في جنوب عمّان لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة

  • 12 أكتوبر 2026
  • 15:41
ضبط 6 اعتداءات جديدة في جنوب عمّان لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة

خبرني  - كشفت وزارة المياه والري، الاثنين، عن ضبط 6 اعتداءات جديدة في جنوب عمّان، لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن حملة نُفذت في مناطق جنوب العاصمة عمّان، وتحديدا في منطقة الذهيبة الشرقية، أسفرت عن ضبط اعتداء لتزويد مزرعة وبيت بالمياه، فيما جرى في منطقة أم الوليد ضبط 5 اعتداءات لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج تسحب المياه بصورة مخالفة.

وأضافت أنه جرى فصل الاعتداءات وتصويب الأوضاع، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالوقائع.

وأكدت الوزارة وسلطة المياه مواصلة جهودهما لصون الحقوق المائية للأردنيين، وفقا لأحكام القانون.

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