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4.6 مليون سائح مبيت قدموا إلى الأردن خلال 9 أشهر

  • 12 أكتوبر 2026
  • 15:37
46 مليون سائح مبيت قدموا إلى الأردن خلال 9 أشهر

خبرني - أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار ارتفاع أعداد سياح المبيت والزوار الدوليين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد سياح المبيت القادمين إلى الأردن بنسبة 3.2% خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول، ليبلغ نحو 4.6 مليون سائح، وفقا لقناة المملكة.

كما سجل عدد الزوار الدوليين القادمين إلى المملكة ارتفاعا بنسبة 5.1% خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تجاوز عدد السياح السعوديين الذين قدموا إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مليون سائح.

وبلغ عدد السياح السعوديين القادمين إلى الأردن خلال الفترة ذاتها نحو 1.046 مليون سائح، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع عدد السياح السوريين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 600 ألف سائح، بزيادة نسبتها 29.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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