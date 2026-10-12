أمانة عمّان تبحث مع قطر تحسين جودة حياة المواطنين

خبرني -التقى رئيس لجنة أمانة عمان المهندس أحمد الملكاوي في مكتبه، اليوم الاثنين ، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك.

واشاد الملكاوي بالعلاقات الأردنية القطرية القائمة على التعاون المستمر، مؤكدا على حرص أمانة عمان على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين .

وشدد على أهمية التعاون بين مدينتي عمان والدوحة في كافة مجالات العمل البلدي المشتركة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، و رفع كفاءة الخدمات المقدمة ، و تحسين جودة حياة المواطنين.

بدوره ثمن السفير آل ثاني ، الجهود التي تبذلها أمانة عمان في تعزيز الشراكات مع المدن الصديقة، مشيدا بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في المجالات البلدية والعمرانية والثقافية، وبخطط الأمانة و مشاريعها في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمّان ومواطنيها .

