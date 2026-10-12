الأردن .. أراد الانتقام بعد انتهاء العلاقة فانتهى به الأمر في السجن

خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء ناعور حكما بالحبس سنة واحدة وغرامة 1000 دينار بحق شخص أدين بانتحال صفة واسم صاحبة صفحة إلكترونية، وإلزامه بدفع 5000 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، بعد رد اعتراضه على الحكم السابق شكلا لعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة.

وبحسب تفاصيل القضية، أنشأ المدان حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك وإنستغرام وسناب شات، مستخدما صور المشتكية، ونشر من خلالها محتوى مسيئا ذا طابع جنسي، بعد أن طلبت الفتاة إنهاء العلاقة بينهما، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.

وقررت المحكمة رد الاعتراض لعدم تقديم معذرة مشروعة عن الغياب، مع إبقاء الحكم السابق قائما، بما يشمل التعويض والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إضافة إلى الفائدة القانونية.