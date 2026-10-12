رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية يزور كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة الأردنية لبحث آفاق التعاون المشترك

خبرني - استقبل نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ورئيس قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد العسال السيد نضال سليمان أبو سليم رئيس جمعية العلاج الطبيعي الأردنية ، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، والاطلاع على واقع التعليم والتدريب في القسم، وبحث سبل تطوير مهنة العلاج الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المهنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، وتطوير برامج التدريب السريري، وتأهيل الطلبة بالمعارف العلمية والمهارات العملية والأخلاقيات المهنية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة واقتدار، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد السيد نضال أبو سليم أهمية بناء شراكة فاعلة ومستدامة بين جمعية العلاج الطبيعي الأردنية وجامعة الزيتونة الأردنية، باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية المهمة في إعداد الكفاءات المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات تدريب الطلبة، والتطوير المهني، والبحث العلمي، ورفع جاهزية الخريجين، إلى جانب تعزيز وعيهم بمسؤوليات المهنة ومتطلبات ممارستها وفق أعلى المعايير المهنية.

كما شدد على أن تطوير مهنة العلاج الطبيعي في الأردن يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المهنية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية، والقدرة على تقديم خدمات علاجية متميزة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وخدمة المرضى والمجتمع.

وتجسد هذه الزيارة حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية، بما يعزز جودة مخرجات التعليم، ويرتقي بمستوى خريجي العلاج الطبيعي، ويدعم مكانة المهنة في الأردن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.