ماليزيا تحتفي بجلالة الملك عبد الله الثاني.. تبادل أرفع الأوسمة الملكية يعكس عمق العلاقات الأردنية الماليزية

كوالالمبور – ماليزيا

خبرني - تحت شعار «مرحباً بالعرب شعوباً وقادة.. ماليزيا وطنكم الثاني»، شهد القصر الوطني الماليزي مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور رئيس الوزراء الماليزي داتو سيري أنور إبراهيم، حيث استقبله جلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، في مشهد يجسد متانة العلاقات الأخوية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وشهدت المراسم تبادل الأوسمة الملكية بين القيادتين، إذ منح جلالة الملك السلطان إبراهيم جلالة الملك عبد الله الثاني وسام «تاج الدولة الأسمى»، فيما تسلّم جلالته من الملك عبد الله الثاني وسام الحسين بن علي، الذي يُعد من أرفع الأوسمة الأردنية، في خطوة تعكس التقدير المتبادل ومكانة العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، إلى جانب توسيع آفاق التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الأردني والماليزي.

كما تحمل الزيارة رسالة صداقة وتقدير متبادل، وتؤكد أهمية بناء جسور التواصل بين العالم العربي وماليزيا، بما يعزز العلاقات بين الشعوب ويفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي.

الدكتور : خالد جمال جادو