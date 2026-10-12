بحث تطوير خدمات نقل العاملين إلى مواقع المدن الصناعية الاردنية 

خبرني - بحث مديرعام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عدي عبيدات مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري خلال لقاء عُقد في مقر جمعية المستثمرين د الأردنية بحضور رئيسها السيد مجاهد الرجبي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة نقل العاملين إلى المدن الصناعية، من خلال تنظيم خدمات النقل من المناطق المجاورة والمحافظات، بما ينسجم مع احتياجات المدن الصناعية ويسهم في تسهيل وصول العاملين إلى مواقع عملهم.



وبين السيد عدي عبيدات أن التوجه نحو توسيع شبكة النقل وزيادة أعداد الحافلات المخصصة لخدمة المدن الصناعية يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين خدمات نقل العاملين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف خدمة مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية، بما يسهم في تيسير تنقل العاملين ورفع كفاءة الوصول إلى المنشآت الصناعية.

وأضاف السيد عدي عبيدات أن الشركة تبحث إمكانية إطلاق مسارات إضافية ضمن شبكة النقل المقترحة، وذلك في ضوء نتائج الفترة التجريبية وتقييم مستوى الطلب واحتياجات العاملين والمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن الانطلاقة التجريبية بدات بخدمة مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب باتجاه محافظة الزرقاء ومدينة الحسن الصناعية تمهيداً لتقييم التجربة ودراسة فرص التوسع في خدمات النقل وفقاً للنتائج المتحققة.

من جانبهم ، اكد المعنيون في هيئه تنظيم النقل البري حرص الهيئه على تسهيل ايصال خدمات النقل العام المرخصه الى المدن الصناعيه ، بالتنسيق مع الجهات المعنيه ، وبما ينسجم مع احتياجات العاملين والمنشأت الصناعيه .

واشارو الى اهميه تنظيم مسارات النقل وتوفير خدمات تتسم بالكفاءه والانتظام ، بما يسهم في تسهيل تنقل العاملين من المناطق المجاوره والمحافظات الى مواقع عملهم ، مما يسهم في تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والصناعه .

رئيس جمعية المستثمرين الأردنية السيد مجاهد الرجبي، اشاد بهذه الخطوات الهادفة إلى تطوير منظومة النقل المرتبطة بالمدن الصناعية، مؤكداً أهميتها في تعزيز البيئة الصناعية وتسهيل حركة العاملين من المناطق المجاورة والمحافظات إلى مواقع عملهم، إلى جانب دورها المتوقع في تخفيف الأعباء التشغيلية المرتبطة بنقل الموظفين عن الشركات والمصانع.

وأضاف الرجبي أن تطوير خدمات النقل الموجهة للمدن الصناعية يشكل خطوة داعمة للتكامل بين البنية التحتية والخدمات المساندة للقطاع الصناعي، ويسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين ظروف الوصول إلى فرص العمل، بما يخدم مصالح المستثمرين والعاملين على حد سواء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من الأعباء المرتبطة بتنقل الموظفين، وتوفير حلول نقل أكثر تنظيماً وكفاءة، بما يدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية ويعزز قدرة المنشآت الصناعية على النمو والتوسع. المستثمرين الأردنية تبحث تطوير خدمات نقل العاملين إلى المدن الصناعية.