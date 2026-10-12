تصفيات إقليمية تاريخية ترسم ملامح نهائيات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2026

خبرني - عمان - الأردن - 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2026: اختتمت بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية تصفياتها الإقليمية بمستوى تنافسي هو الأعلى في تاريخها، وسط فوارق زمنية ضئيلة وصلت في بعض المواجهات إلى أجزاء الألف من الثانية، وحسمت نتائج التأهل إلى النهائيات الكبرى المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان بين 22 و24 تشرين الأول/ أكتوبر، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مباشرة. جاءت هذه الجولة بعد أسابيع من التصفيات المحلية في الدول المشاركة، ولم يبلغها إلا أفضل الأسماء. والآن، لم يعد يفصلهم عن منصة التتويج في عمّان سوى خطوة واحدة.

وحجز نايف الفالح مقعده في النهائيات تلقائيًا بصفته حامل اللقب، بعد فوزه بالنهائي الكبير العام الماضي، ليدخل الموسم الجديد مطالَبًا بالدفاع عن لقبه أمام منافسين أكثر جاهزية من أي وقت مضى. أما على رأس قائمة التصفيات، فتصدّر اللبناني سامي-جو أبي نخلة الترتيب العام بأداء لافت، فيما جاء الوافد الجديد محمد بوهديمة (ليبيا) في أعقابه مباشرة بفارق 0.089 ثانية فقط. فارق صغير، لكنه يكفي ليُنذر بمواجهة ساخنة بين الخبرة وحماس الوجوه الصاعدة.

المفاجأة حملت اسم وسام خليل (السعودية)، الذي أنهى التصفيات في المركز الثالث رغم دخوله المنافسة في اللحظة الأخيرة وبتدريبات محدودة جدًا، بعد انسحاب مواطنه ماجدي الصويحري، أحد أبرز المرشحين قبل التصفيات. وعلى الطرف الآخر، خرج أحمد علام، المتأهل في نسخة 2024، من حسابات النهائيات بعدما فاته التأهل بفارق أقل من 0.1 ثانية، لينهي التصفيات في المركز 25. حتى أصحاب الخبرة لا ينجون من قسوة الأرقام.

وشهدت مرحلة التصفيات فوارق تُحسب بأجزاء الألف من الثانية في أكثر من مواجهة: فصل 0.004 ثانية فقط بين عبد الرحمن الظفيري (الكويت) وحسن خليل (البحرين)، بينما لم يتجاوز الفارق 0.001 ثانية بين كل من إياد العوفي (اليمن) وخالد المراغي (قطر) من جهة، وسلطان خليفة (الإمارات) وزيد الأرقي (اليمن) من جهة أخرى. هنا، حُسمت المقاعد بأدق التفاصيل.

وتستعد النهائيات لاستقبال وجوه جديدة إلى جانب الأسماء المخضرمة، أبرزها إياد العوفي (اليمن)، وصهيب جويحان (فلسطين)، وإبراهيم خالد (البحرين)، ومارفن مر (لبنان)، ورضا دشت أفكن (إيران)، وياسر لمضابر (المغرب)، ليصل عدد الجنسيات المشاركة في النهائيات إلى 16 جنسية، وهو الأعلى في تاريخ البطولة. كما يعود ثلاثة من أبطال النسخ السابقة إلى خط الانطلاق بحثًا عن لقب جديد.

انطلقت البطولة عام 2021 تحت اسم "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية"، وتطوّرت لتصبح أكبر بطولة سباقات إلكترونية في المنطقة، وأول بطولة من نوعها عالميًا تحصل على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عام 2025. وحصلت نسخة 2026 على عقد رسمي ممتد مع "فيا" يغطي موسمي 2026 و2027، بتنظيم من شركة ديزيرت فوكس وبالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات. وهذا الموسم، انضم تخصص iRacing للمرة الأولى إلى منصة Gran Turismo 7 الرسمية، مع استهداف مشاركة 1000 متسابق ومتسابقة من 20 دولة.

لا مرشح واضحًا للفوز هذا العام. ثلاثة أيام من السباقات المصيرية تنتظر عشاق سباقات المحاكاة في المنطقة، يتنافس خلالها أفضل متسابقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الهيئة الأعلى في رياضة السيارات عالميًا، في أكثر نسخ البطولة إثارة منذ انطلاقتها.

المتأهلون إلى النهائيات

الأردن: شام أبو جبل

الإمارات: محمد إدريس، سلطان خليفة

إيران: رضا دشتفكان

البحرين: حسن علي، إبراهيم خالد

تونس: كريم شويرف

الجزائر: محمد خير الدين قوادري

السعودية: نايف الفالح (حامل اللقب)، وسام خليل

العراق: محمد هادي

عُمان: واصف الخروصي

فلسطين: صهيب جويحان، ريان بطة

قطر: خالد المراغي

الكويت: عبد الرحمن الظفيري

لبنان: سامي-جو أبي نخلة، مارفن المر

ليبيا: محمد بوهديمة، موسى أمهيدي

المغرب: علي خويا، ياسر لمدبر

اليمن: إياد محمد أحمد، زيد العريقي