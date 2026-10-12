الاردن .. رفع أجور عصر الزيتون 10 قروش للكيلو

خبرني - رفعت نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون أجور عصر الزيت من 65 قرشا إلى 75 قرشا لكل كيلوغرام، في زيادة هي الأولى منذ نحو 12 عاما، وفق نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي.

وعزا النجداوي، الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والأيدي العاملة وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتشغيل المعاصر، مرجحا أن يكون أثرها في سعر تنكة زيت الزيتون محدودا جدا، بحسب المملكة.

وقدّر سعر التنكة خلال الموسم الحالي بما يتراوح بين 90 و110 دنانير، تبعا لنوع الزيت وجودته، داعيا المواطنين إلى التريث في الشراء وعدم التهافت على المعاصر، وانتظار بدء الإنتاج الفعلي، الذي يحتاج إلى نحو أسبوع من موعد افتتاحها.

وأوضح أن التريث يساعد على الحد من استغلال إقبال المواطنين في الأيام الأولى للموسم، وبيع الزيت بأسعار أعلى من المستويات المتوقعة.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، رجح النجداوي عدم توجه وزارة الزراعة إلى استيراد زيت الزيتون هذا الموسم، في ضوء توقعات بإنتاج نحو 30 ألف طن من الزيت، من قرابة 210 آلاف طن من ثمار الزيتون.

وتتراوح تقديرات الاستهلاك المحلي بين 25 ألفا و28 ألف طن، ما قد يتيح فائضا بعد تلبية احتياجات السوق، مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج نحو 20% من المعدل المعتاد، المقدر بين 25 ألفا و35 ألف طن.

وشدد النجداوي على ضرورة إعطاء الأولوية للسوق المحلية قبل تصدير زيت الزيتون، لضمان توافر الكميات اللازمة للمستهلكين.

وحددت وزارة الزراعة الخميس 15 تشرين الأول موعدا لبدء تشغيل معاصر الزيتون، مع التشديد على عدم تشغيلها قبل الموعد المحدد. ويبلغ عدد المعاصر المرخصة في المملكة 153 معصرة، استكملت استعداداتها للموسم بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.