الباص السريع ينقل 159 ألف راكب في أول أيام الدوام الجامعي

خبرني - سجّلت حافلات الباص سريع التردد نحو 159 ألف راكب في أول أيام الدوام الجامعي، بالتزامن مع عودة الطلبة إلى الجامعات وارتفاع الطلب على خدمات النقل العام في عمّان.

ويعكس الإقبال أهمية الباص سريع التردد في تسهيل تنقّل الطلبة والمواطنين بين مناطق العاصمة، وتوفير وسيلة نقل منتظمة تسهم في تخفيف الأعباء المرورية وتيسير الوصول إلى الجامعات.

وتواصل إدارة عمليات شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل متابعة حركة التشغيل ومستويات الطلب على الخطوط والمحطات، بهدف تعزيز كفاءة الخدمة وتحسين تجربة الركاب، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تنامي الاعتماد على النقل العام للتنقّل اليومي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والطلبة.