الأردن.. «شو رأيك نعمل أشياء عيب؟» تضع صاحب سوبر ماركت في السجن

خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء إربد حكما بحبس صاحب سوبر ماركت مدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بعرض فعل مناف للحياء العام على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في واقعة تكررت خمس مرات.

وبحسب قرار المحكمة، فإن المشتكى عليه كان يوجه إلى الطفل عبارة «شو رأيك نعمل أشياء عيب»، ويدعوه إلى منزله الواقع أسفل المحل، قبل أن يمسك بيده وعنقه في الحادثة الأخيرة ويحاول تقبيله على رقبته، ما دفع الطفل إلى الإفلات منه والهرب.

وقررت المحكمة إدانته بالجرم المسند إليه، وبعد إسقاط الحق الشخصي، خفضت العقوبة وقررت تنفيذ الحبس مدة ثلاثة أشهر، مع احتساب مدة القبض والتوقيف.