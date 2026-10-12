8,4 مليون اشتراك اتصال في الأردن

خبرني - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثاني من العام 2026 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع اعداد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8,4 مليون اشتراك مقارنة بـ 8.2 مليون اشتراك للربع الثاني من العام 2025 أي بنسبة نمو 2.4%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (830) ألف اشتراك مقارنة بـ (819) ألف اشتراك للربع الثاني من العام 2025.

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

وبلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (478) ألف اشتراك للربع الثاني مقارنة بحوالي (484) ألف اشتراك للربع الثاني من العام 2025 متراجعاً بنسبة (1.2%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (8.3) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني مقارنة بــحوالي (10) مليون دقيقة اتصال للربع الثاني من العام 2025 متراجعاً بنسبة (17%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (80%)، وما نسبته (20%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.4) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (8.2( مليون اشتراك للربع الثاني من العام 2025 بنسبة نمو (2.4%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 61% ) للدفع المسبق و(39%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (79%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (21%).

وبلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (180) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 344) مليون رسالة في الربع الثاني من العام 2025 ، متراجعاً بنسبة (47.6%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2026 ما نسبته (69%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (69.7% ) للربع الثاني من العام 2025 وبنسبة انتشار (106.2%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (936) مليون جيجا بايت في الربع الثاني مقارنة مع حوالي (724) مليون جيجا بايت في الربع الثاني لعام 2025، وبنسبة نمو بلغت (29%).

اشتراكات الجيل الخامس

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام 2026 حيث بلغت ما مجموعه (533) ألف اشتراك مقارنة مع الربع الاول من العام 2026 والذي بلغ حوالي (433) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي ( 23%)، وبنسبة نمو بلغت (121.6%) عن الربع الثاني من عام 2025 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (240.5) ألف اشتراك.

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(830) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (819) الف اشتراك في الربع الثاني من العام 2025 حيث بلغت نسبة النمو (1.3%)، وبنسبة انتشار بلغت (33%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني للعام 2026، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق اللاسلكي الثابت (FBWA) ما نسبته (14.4%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (4.2%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الالياف الضوئية (Fiber) (81%)مع نهاية الربع الثاني للعام 2026، حيث وصلت اشتراكات تقنية الالياف الضوئية (Fiber) ما مجموعه (672) ألف اشتراك خلال الربع الثاني للعام 2026، وتوزعت النسبة المتبقية للاشتراكات على خدمات النطاق العريض من خلال ( WIFI ) وخدمات الاتصالات الفضائية اذ وصل عدد مشتركي خدمات الانترنت الفضائية الى حوالي 1200 اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2026.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.8) مليار جيجا بايت للربع الثاني للعام 2026 مقارنة مع (1.4) مليار جيجا للربع الثاني من العام 2025 وبلغت نسبة النمو (28.5%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (749) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الثاني من العام 2025 حوالي (605) جيجا وبنسبة نمو (23.8%).

خدمات الخطوط المؤجرة:

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (26) ألف اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2026 مقارنة مع (24.8) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2025 وبنسبة نمو بلغت (4.8%).