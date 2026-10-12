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  • الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

  • 12 أكتوبر 2026
  • 14:39
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محمله به، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتستمر القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بجهودها الحثيثة لحماية حدود المملكة، والتصدّي بكل قوة لمحاولات التسلل والتهريب والمساس بالأمن الوطني، متسلحةً بمنظومة مراقبة متطورة وتنسيق وثيق ومستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان سلامة الوطن والمواطنين.

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