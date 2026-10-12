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الأردن.. توضيح ملابسات محاولة هروب مزاود خلال بيع ثمار الزيتون

  • 12 أكتوبر 2026
  • 14:27
الأردن توضيح ملابسات محاولة هروب مزاود خلال بيع ثمار الزيتون

خبرني - نفت وزارة الزراعة صحة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سرقة ظرف يحتوي على 14 ألف دينار خلال إجراءات بيع ثمار الزيتون في محطة الحسين الزراعية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تعكس حقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أنه أثناء فتح عروض الأسعار المقدمة من عشرة مزاودين، أقدم أحد المزاودين على أخذ عرضه ومحاولة الهرب به أثناء مغادرته القاعة، قبل أن تتحفظ عليه الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن عروض العطاءات لا تتضمن أي مبالغ نقدية على الإطلاق، نافية بذلك ما أُشيع بشأن فقدان مبلغ مالي خلال إجراءات المزاودة.

ودعت وزارة الزراعة إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها بالشفافية والنزاهة وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

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