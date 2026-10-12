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النرويج تسحب 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية

  • 12 أكتوبر 2026
  • 14:19
النرويج تسحب 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية

خبرني - سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي.

وأعلن الصندوق قراره في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لحصصه في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

ويأتي بنك إسرائيل الدولي الأول ضمن المؤسسات المصرفية التي شملها القرار، رغم تسجيله صافي دخل بلغ 583 مليون شيكل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ480 مليون شيكل في الربع الأول.

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