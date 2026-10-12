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العراق : الأردن رفض استبدال نفط كركوك بنفط البصرة

  • 12 أكتوبر 2026
  • 14:07
العراق الأردن رفض استبدال نفط كركوك بنفط البصرة

خبرني  - كشفت وزارة النفط ، اليوم الاثنين، عن أسباب توقف صادرات النفط الخام العراقي الى الأردن، فيما أشارت الى ان التوقف يعود الى أسباب فنية تتعلق بمواصفات النفط الخام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقيةالرسمية : إن "توقف صادرات النفط الخام العراقي الى الأردن يعود الى أسباب فنية تتعلق بمواصفات النفط الخام والمصافي الأردنية".

وأضاف، ان "المصافي الأردنية كانت تتجهز سابقاً بنفط خام كركوك الخفيف الذي يعد ملائماً لطبيعة عملها إلا ان كميات من هذا النوع من النفط غير متوفرة حاليا".

وأوضح الركابي، ان "العراق عرض على الجانب الأردني تجهيزه بنفط خام البصرة المتوسط بديلاً عن خام كركوك الخفيف إلا ان الجانب الأردني بين عدم إمكانية تشغيل مصافيه على هذا النوع من النفط الخام".

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