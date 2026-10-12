تقرير يتحدث عن تحالف جديد بين مصر وسوريا بقيادة السعودية

خبرني - رجحت قناة i24news الإسرائيلية أن تشهد المنطقة تحركات نحو تشكيل إطار دفاعي إقليمي تقوده السعودية، مع بحث إمكانية ضم مصر وسوريا إليه.

وقالت i24news إن التطورات الأمنية الأخيرة في السعودية، إلى جانب تداعيات الحرب في منطقة الخليج، دفعت الرياض إلى إعادة التفكير في منظومتها الدفاعية، خصوصًا مع تعرض منشآت حيوية ومطارات وطرق نقل لتهديدات أمنية متزايدة.

وأشارت القناة إلى أن التهديدات القادمة من اليمن، والتي تعتمد على الصواريخ والطائرات المسيّرة، تفرض على السعودية توسيع مفهوم الدفاع، بحيث لا يقتصر على حماية الحدود، بل يشمل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والمدن وطرق التجارة.

وفي هذا السياق، تحدث التقرير عن توسيع إطار "تحالف مكة"، حيث تجري اتصالات مع دول إضافية، من بينها مصر وسوريا، لبحث إمكانية توسيع الإطار الدفاعي، وهو ما قد يمنحه نطاقًا جغرافيًا وقدرات عسكرية أكبر إذا تحولت الاتصالات إلى خطوات عملية.

وترى القناة أن تركيا قد تجد في هذا المسار فرصة لتعزيز نفوذها الأمني في المنطقة، من خلال قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية والطائرات المسيّرة وخبرتها العملياتية، بما يعزز علاقاتها مع السعودية ودول الخليج.

أما بالنسبة إلى سوريا، فتعتبر i24news أن مشاركتها المحتملة قد تمثل، وفق تقييمها، خطوة نحو إعادة دمج دمشق في المنظومة العربية والإقليمية، ومنحها دورًا أمنيًا جديدًا في المنطقة.

هل تتغير خريطة التحالفات؟

وخلص التقرير إلى أن التحدي أمام السعودية لم يعد مرتبطًا فقط بمن يملك القدرة على الهجوم، وإنما بمن يستطيع بناء منظومة دفاع متكاملة لحماية منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والمدن وطرق التجارة.

وبحسب السيناريو الذي طرحته القناة الإسرائيلية، فإن نجاح «تحالف مكة» في الانتقال من التصريحات إلى آلية دفاع منسقة، وانضمام دول مثل مصر وتركيا وسوريا، قد يؤدي إلى ظهور إطار أمني جديد ذي ثقل عسكري وسياسي كبير.

لكن التقرير نفسه أقر بأن الطريق لا يزال طويلًا، وأن أعداد الجنود والطائرات والدبابات لا تكفي وحدها لصناعة الردع، ما لم تتفق الدول المشاركة على مصلحة مشتركة وهيكل قيادة وتنسيق والتزام واضح بالدفاع المتبادل.