أستراليا: مركز إسلامي ينفي ارتباطه بمساعد طيار مشتبه به في حادث (فلاي دبي)

خبرني - أعرب مسؤول في مركز إسلامي بمدينة ملبورن الأسترالية عن رفضه ربط النيابة العامة الإماراتية بين المركز ومساعد طيار يشتبه في مهاجمته قائد طائرة شركة "فلاي دبي" خلال رحلة إلى إسرائيل.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رد أبو حمزة، الذي عرفته وسائل إعلام محلية أيضا باسم سمير مهتدي، قائلا إن الصالحين على مر العصور لطالما تعرضوا للهجوم والإساءة والاتهامات والقتل والسجن، وهكذا تسير الأمور، على حد تعبيره، مضيفا أن من الأفضل أحيانا ألا يقول المرء شيئا.

وتابع أنهم سيواصلون توجيه الاتهامات الكاذبة إليه. ولم يعلق مباشرة على مزاعم النيابة العامة الإماراتية.

واستوحى مساعد الطيار العماني، المحتجز حاليا في الإمارات، هجومه من اعتداءات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وفق نتائج تحقيقات النيابة العامة الإماراتية التي نشرتها وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي.

وقالت النيابة العامة الإماراتية إن التحقيقات شملت المسار الفكري والمهني للمتهم، وخلصت إلى أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال متابعته محتوى يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.

وأضافت أنه تعرف هناك على منظمة تعرف باسم ماي سنتر، يديرها رجل لبناني يكنى بأبو حمزة. ولا يواجه المركز ولا أبو حمزة أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية.

وأكدت الشرطة النيوزيلندية الأسبوع الماضي أن المشتبه به أمضى فترة في البلاد بموجب تأشيرة طالب مدتها ستة أشهر، أتم خلالها جزءا من تدريبه على الطيران، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة الوطنية النيوزيلندية.