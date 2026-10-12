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الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد

  • 12 أكتوبر 2026
  • 13:49
الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد

خبرني - فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين.
وتحمل الجائرة رسميا اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، وتبلغ قيمتها هذا العام 12 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار).

ومنحت جائزة نوبل في الاقتصاد للأمريكيين تقديرا لعملهما بشأن "أسس الاقتصاد ‌الجزئي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي".
وطور الفائزان بالجائزة نماذج ⁠جديدة للاقتصاد الكلي عززت القدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ​مما أتاح اتخاذ تدابير مالية ونقدية في التوقيت المناسب للحد من ​حدة التقلبات الاقتصادية الضارة.

وقال رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية جون هاسلر في بيان: "وفرت أعمال الحائزين على الجائزة أساسا نظريا راسخا للنماذج التي تستخدمها حاليا ​البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "بفضل هذه الأعمال، ​أصبحنا أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة أو التغيرات ‌المفاجئة ⁠في معدلات استهلاك الأسر".

وأطلقت جائزة الاقتصاد عام 1969، خارج إطار الجوائز الخمس الأصلية التي أوصى بها ألفريد نوبل في وصيته عام 1895، وكان البنك المركزي السويدي وراء استحداثها.

 

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