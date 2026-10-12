امسكه الحضور وابعدوه عن الحفل .. السجن لرجل بعد فيديو يوثق إطلاق نار في السلط

خبرني - أيدت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية حكما بحبس رجل مدة ستة أشهر، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق عيارات نارية دون داع، خلال حفلة في السلط.

واستندت المحكمة إلى مقطع فيديو أظهر شخصا يشهر مسدسا ويطلق عيارين في الهواء، قبل أن يمسك به عدد من الحاضرين ويبعدوه عن الحفل.

ورفضت المحكمة طعن المتهم الذي أنكر حمل السلاح وإطلاق النار، واعتبرت أن مجموع الأدلة، بما فيها تقرير الخبرة الفنية وشهادة منظم الضبط، كافٍ لإثبات التهم، رغم عدم ضبط السلاح وعدم جزم الخبير بنسبة 100% بتطابق الصور.

وقررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم بالحبس ستة أشهر، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح وإلزامه بالرسوم ونفقات الدعوى.