*
الاثنين: 12 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • امسكه الحضور وابعدوه عن الحفل .. السجن لرجل بعد فيديو يوثق إطلاق نار في السلط

امسكه الحضور وابعدوه عن الحفل .. السجن لرجل بعد فيديو يوثق إطلاق نار في السلط

  • 12 أكتوبر 2026
  • 13:28
امسكه الحضور وابعدوه عن الحفل السجن لرجل بعد فيديو يوثق إطلاق نار في السلط

خبرني - أيدت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية حكما بحبس رجل مدة ستة أشهر، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق عيارات نارية دون داع، خلال حفلة في السلط.

واستندت المحكمة إلى مقطع فيديو أظهر شخصا يشهر مسدسا ويطلق عيارين في الهواء، قبل أن يمسك به عدد من الحاضرين ويبعدوه عن الحفل.

ورفضت المحكمة طعن المتهم الذي أنكر حمل السلاح وإطلاق النار، واعتبرت أن مجموع الأدلة، بما فيها تقرير الخبرة الفنية وشهادة منظم الضبط، كافٍ لإثبات التهم، رغم عدم ضبط السلاح وعدم جزم الخبير بنسبة 100% بتطابق الصور.

وقررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم بالحبس ستة أشهر، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح وإلزامه بالرسوم ونفقات الدعوى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة بالونات موجّهة
  • 2026-10-12 14:39
الأردن .. ابتزاز صاحب مطعم منسف ينتهي بالحبس
الأردن .. ابتزاز صاحب مطعم منسف ينتهي بالحبس
  • 2026-10-12 13:18
الأردن .. الحبس لسيدة بعد تحقيرها أفراد دورية أمنية
الأردن .. الحبس لسيدة بعد تحقيرها أفراد دورية أمنية
  • 2026-10-12 13:11
السجن لأردني أساء للدولة بسبب حجب «تيك توك»
السجن لأردني أساء للدولة بسبب حجب «تيك توك»
  • 2026-10-12 13:06
الأردن.. السجن لرجل أرسل فيديوهات اباحية لمندوبة مبيعات
الأردن.. السجن لرجل أرسل فيديوهات اباحية لمندوبة مبيعات
  • 2026-10-12 12:50
تناولا المنسف وانتهت السهرة بفاتورة 1750 دينارا.. سائح إيطالي يلجأ للقضاء الأردني
تناولا المنسف وانتهت السهرة بفاتورة 1750 دينارا.. سائح إيطالي يلجأ للقضاء الأ...
  • 2026-10-12 10:37