قوات التحالف تتعامل مع تهديد بصواريخ كروز ومسيرات متجهة نحو السعودية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الاثنين، رصد تهديد بطائرات مسيرة وصواريخ كروز على السعودية، مشيرا إلى أن القوات تتابع التهديد وتتعامل معه.

وفي سياق متصل، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت الهيئة قد أعلنت تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء الأحد، في ظل ما وصفته باستمرار "الاعتداءات السافرة" التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية.

وفي تطور آخر، توفي شخص وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مطار الرياض الأحد، بعد يوم من هجوم على المطار أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه، وأسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 300.