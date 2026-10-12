الأردن .. ابتزاز صاحب مطعم منسف ينتهي بالحبس

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء دير علا بحبس رجل لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بابتزاز صاحب مطعم لتجهيز المناسف، وإرسال رسائل إلكترونية تضمنت الذم والقدح والتحقير، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض بقيمة 1665 دينارًا، فيما برأت مشتكى عليه آخر لعدم ثبوت ارتكابه الجرائم المسندة إليه.

وبحسب وقائع القضية، تقدم صاحب المطعم بشكوى بعد تلقيه صورة لطبق منسف تظهر عليه شعرة، وطلب مرسلها منه دفع مبالغ مالية لتجنب فضحه والإساءة إلى سمعة المطعم. ودفع المشتكي 15 دينارًا عبر محفظة إلكترونية، قبل أن يتلقى طلبًا جديدًا بدفع 30 دينارًا، رفض الاستجابة له.

وبعد نحو شهر، عاد المرسل واتصل بصاحب المطعم ووجه إليه اتهامات بالسرقة والغش وعبارات مسيئة، ما دفعه إلى تقديم شكوى.

وقررت المحكمة حبس المدان ثلاثة أشهر عن جرم إرسال رسائل تنطوي على الذم والقدح والتحقير، وشهرًا عن الابتزاز الإلكتروني، وجمع العقوبتين لتصبح أربعة أشهر، إضافة إلى التعويض والرسوم والمصاريف. وفي المقابل، اعتبرت أن استقبال المشتكى عليه الآخر مبلغ 15 دينارًا عبر محفظة إلكترونية مرتبطة برقمه لا يكفي وحده لإثبات تورطه، فقررت إعلان براءته.