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الأردن .. الحبس لسيدة بعد تحقيرها أفراد دورية أمنية

  • 12 أكتوبر 2026
  • 13:11
الأردن الحبس لسيدة بعد تحقيرها أفراد دورية أمنية

خبرني - حكمت محكمة صلح جزاء شرق عمان بحبس سيدة شهرًا بعد إدانتها بجرم تحقير موظفين أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي، فيما قررت تغريم رجل 15 دينارًا لقيادته مركبة منتهية الترخيص.

وبحسب وقائع القضية، أوقفت دورية أمنية مركبة كان يقودها الرجل وبرفقته السيدة، وتبين انتهاء رخصة المركبة، فيما قامت السيدة بالصراخ وسب أفراد الدورية، وقالت إنها ستتقدم بشكوى بحقهم تتعلق بالعرض.

واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن السيدة يشكل جرم تحقير الموظفين، وحكمت عليها بالحبس شهرًا والرسوم، فيما أعلنت عدم مسؤوليتها عن تهمة التهديد، معتبرة أن التلويح بتقديم شكوى قضائية لا يشكل تهديدًا يعاقب عليه القانون.

كما أدانت المحكمة الرجل بمخالفة قانون السير، وغرمته 15 دينارًا والرسوم.

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