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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,382 شهيداً و 175,416 مصاباً

  • 12 أكتوبر 2026
  • 13:08
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74382 شهيداً و 175416 مصاباً

خبرني - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,382 شهيدا، والإصابات إلى 175,416، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 شهداء و18 إصابة، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 4 شهداء جدد، فيما جرى انتشال جثماني شهيدين.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,493 شهيدا، والإصابات إلى 5,299، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال جثامين الشهداء 836.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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