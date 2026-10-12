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السجن لأردني أساء للدولة بسبب حجب «تيك توك»

  • 12 أكتوبر 2026
  • 13:06
السجن لأردني أساء للدولة بسبب حجب تيك توك

خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء غرب عمان حكمًا بحبس رجل لمدة أربعة أشهر والرسوم، بعد إدانته بنشر وإرسال بيانات تضمنت عبارات مسيئة للدولة الأردنية عبر الشبكة المعلوماتية.

وبحسب وقائع القضية، أرسل المشتكى عليه رسائل عبر «ماسنجر» إلى الصفحة التابعة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عقب تقديمه شكوى بشأن حجب تطبيق «تيك توك» ومطالبته بإعادة تشغيله، تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة للدولة الأردنية.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحقه بالحبس أربعة أشهر، قبل أن يتقدم باعتراض عليه، إلا أنه تغيب عن جلسات المحاكمة ولم يقدم بينات تدعم اعتراضه، لتقرر المحكمة رد الاعتراض موضوعًا وتأييد الحكم السابق.

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