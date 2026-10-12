جيلي EX2 تحصد خمس نجوم للسلامة وفق أحدث بروتوكولات 2026 وأكثر من 800 ألف وحدة مباعة في أكثر من 30 دولة

خبرني - حققت جيلي EX2 إنجازاً جديداً على الساحة العالمية، بعد حصولها على تصنيف الخمس نجوم للسلامة وفق أحدث بروتوكولات التقييم لعام 2026 المعتمدة من هيئتي Euro NCAP وANCAP، لتصبح أول طراز من جيلي، وواحدة من أوائل السيارات في فئتي A وB عالمياً يحقق أعلى تصنيف للسلامة لدى الجهتين.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه EX2 ترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، حيث أصبحت متاحة في أكثر من 30 دولة، فيما تجاوزت مبيعاتها العالمية 800 ألف وحدة، لتسجل أداءً لافتاً جعلها تتصدر مبيعات السيارات ضمن فئتي A وB عالمياً خلال عام 2025.

ويعكس حصول EX2 على تصنيف الخمس نجوم قدرتها على تلبية معايير السلامة العالمية الأكثر تطوراً، والتي تركز على منظومة الحماية بشكل متكامل، بدءاً من القيادة الآمنة وتجنب الاصطدام، مروراً بحماية الركاب أثناء الحوادث، وصولاً إلى إجراءات السلامة بعد وقوعها، مع تركيز أكبر على سيناريوهات القيادة الواقعية ومتطلبات أعلى لأداء السلامة.

وتوفر EX2 أنظمة ذكية لقيادة أكثر أماناً، تشمل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام المكابح الطارئة الأوتوماتيكية (AEB)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) الذي أظهر أداءً قوياً في مختلف مواقف القيادة، بما في ذلك حالات دخول المركبات إلى المسار والخروج منه التي تتطلب استجابة سريعة لتغير حركة السير.

كما تعتمد على تكنولوجيا أمان تراقب كل زاوية، من خلال 5 رادارات متطورة للاستشعار و5 كاميرات لمراقبة محيط السيارة، تدعمها معايرة برمجية متقدمة، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بما يعزز قدرة السيارة على رصد المخاطر والتعامل مع مختلف ظروف القيادة نهاراً وليلاً، بالاضافة الى اكتشاف المشاة والأطفال في بعض الحالات التي قد تكون فيها الرؤية محدودة.

وتعزز EX2 مستويات الأمان بحماية تحيط بالركاب من كل جهة، عبر هيكل Cage Body المعزز بأعلى مستويات الحماية، والمصمم للمساعدة في توزيع قوى الاصطدام والحد من تشوه مقصورة الركاب، إضافة إلى 6+1 وسائد هوائية، من بينها وسادة هوائية جانبية بعيدة مزدوجة الحجرات.

وبفضل مبيعات تجاوزت 800 ألف وحدة وانتشار في أكثر من 30 دولة، تواصل جيلي EX2 تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الطرازات في فئتها، مؤكدة على توجه جيلي نحو تقديم سيارات تجمع بين السلامة المتقدمة، التكنولوجيا الذكية، والانتشار العالمي.