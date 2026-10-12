*
الاثنين: 12 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. السجن لرجل أرسل فيديوهات اباحية لمندوبة مبيعات

  • 12 أكتوبر 2026
  • 12:50
الأردن السجن لرجل أرسل فيديوهات اباحية لمندوبة مبيعات

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء سحاب بحبس رجل لمدة ستة أشهر والرسوم، بعد إدانته بإرسال ونشر فيديو يتضمن محتوى إباحيًا عبر الشبكة المعلوماتية.

وبحسب وقائع القضية، تقدمت سيدة بشكوى بعد تلقيها رسائل عبر «واتساب» من رقم مجهول، بدأت بطلب التعارف، قبل أن يرسل إليها صاحب الرقم صورًا ومقاطع إباحية. وأوضحت أنها طلبت منه عدم إرسال مثل هذه المقاطع، إلا أنها تلقتها لاحقًا عبر «ماسنجر» أيضًا.

وأشارت المشتكية إلى أنها لا تعرف المشتكى عليه سابقًا، وأن المراسلات لم تتضمن تهديدًا أو ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا.

واعتمدت المحكمة على شهادة المشتكية وملف القضية التحقيقية، وخلصت إلى توافر أركان الجرم، لتدينه بإرسال ونشر فيديو يتضمن أعمالًا إباحية عبر الشبكة المعلوماتية، والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تناولا المنسف وانتهت السهرة بفاتورة 1750 دينارا.. سائح إيطالي يلجأ للقضاء الأردني
تناولا المنسف وانتهت السهرة بفاتورة 1750 دينارا.. سائح إيطالي يلجأ للقضاء الأ...
  • 2026-10-12 10:37
إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في الرويشد والبحث متواصل عن ثالث
إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في الرويشد والبحث متواصل عن ثالث
  • 2026-10-12 09:39
طبيب أردني مقيم في ألمانيا يُبرّأ من تهمة استجرار الكهرباء بعد حكم غيابي بحبسه 6 أشهر
طبيب أردني مقيم في ألمانيا يُبرّأ من تهمة استجرار الكهرباء بعد حكم غيابي بحبس...
  • 2026-10-12 09:36
الأردن.. تفاصيل جديدة في حادثة وفاة عبدالله الماضي ترويها عائلته
الأردن.. تفاصيل جديدة في حادثة وفاة عبدالله الماضي ترويها عائلته
  • 2026-10-12 08:45
وفاة طفل اختناقاً إثر حريق منزل في جرش
وفاة طفل اختناقاً إثر حريق منزل في جرش
  • 2026-10-12 08:37
جاهة عشائرية مرتقبة لأخذ عطوة في قضية مقتل عبود البلاونة
جاهة عشائرية مرتقبة لأخذ عطوة في قضية مقتل عبود البلاونة
  • 2026-10-12 08:29