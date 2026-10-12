الأردن.. السجن لرجل أرسل فيديوهات اباحية لمندوبة مبيعات

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء سحاب بحبس رجل لمدة ستة أشهر والرسوم، بعد إدانته بإرسال ونشر فيديو يتضمن محتوى إباحيًا عبر الشبكة المعلوماتية.

وبحسب وقائع القضية، تقدمت سيدة بشكوى بعد تلقيها رسائل عبر «واتساب» من رقم مجهول، بدأت بطلب التعارف، قبل أن يرسل إليها صاحب الرقم صورًا ومقاطع إباحية. وأوضحت أنها طلبت منه عدم إرسال مثل هذه المقاطع، إلا أنها تلقتها لاحقًا عبر «ماسنجر» أيضًا.

وأشارت المشتكية إلى أنها لا تعرف المشتكى عليه سابقًا، وأن المراسلات لم تتضمن تهديدًا أو ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا.

واعتمدت المحكمة على شهادة المشتكية وملف القضية التحقيقية، وخلصت إلى توافر أركان الجرم، لتدينه بإرسال ونشر فيديو يتضمن أعمالًا إباحية عبر الشبكة المعلوماتية، والحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم.