فرنسا.. احتدام المواجهات بين طلاب المدارس والشرطة واعتقالات بالآلاف

خبرني - أفادت صحيفة "لو باريزيان" باحتدام الاشتباكات في فرنسا بين طلاب المدارس الثانوية وقوات الشرطة، واعتقال آلاف الطلاب منذ بدء المواجهة.

وبالقرب من مدرسة فرنان داغان الثانوية في مدينة ميرينياك، لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، في حين رد المحتجون بإطلاق الألعاب النارية وإضرام النيران في الطرقات.

وفي العاصمة، حاول المتظاهرون عرقلة سير العمل في المعهد الكاثوليكي وحرم جامعة السوربون الجديدة، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه يلاحظ حاليا في المدينة عدة عمليات حصار لمقار الدراسة أو محاولات للقيام بذلك.

وبالتزامن مع ذلك، أغلق الطلاب جامعة إيكس مارسيل ومعهد إدارة الأعمال في مدينة طولون. وفي هذا السياق، دعا القائمون على هذه الحركة طلاب المدارس الثانوية إلى مواصلة التظاهرات والانضمام إلى المسيرة الحاشدة المقررة في الـ 13 من أكتوبر.

وتدخل هذه الاحتجاجات في فرنسا أسبوعها الثاني، حيث يعبر الطلاب عن سخطهم بسبب جداول الدراسة المثقلة، ونقص المعلمين، وغيرها من المشكلات المتراكمة في قطاع التعليم.

وترافق بعض هذه الفعاليات أعمال شغب وتخريب، أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من 6800 شخص غالبيتهم من القصر، في حين انضم إلى تظاهرات الطلاب أيضا المعلمون وأولياء الأمور.