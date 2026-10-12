الهجوم على مطار الرياض: حدث خطير آخر في صراع مشحون بالتوتر

فرانك غاردنر مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي و جون دونينسون ، القدس ، تحليل إضافي من عبد البصير حسن - بي بي سي عربي

يمثّل الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض يوم السبت، لحظة خطيرة أخرى في منطقة تعج أصلاً بالتوتر والصراعات.

لم تكن السعودية مستعدة لهذا.

في الأسابيع الأخيرة، صعّدت جماعة أنصار الله "الحوثيون" هجماتها على الأراضي السعودية، واستهدفت خلال الأيام القليلة الماضية بنية تحتية حيوية في البلاد، المطار الرئيسي للعاصمة، ويبدو أنّ الهجوم اخترق الدفاعات الجوية السعودية بسهولة.

ويمكن إصلاح الأضرار المادية سريعاً، لكن سمعة البلاد بوصفها ملاذاً آمناً للاستقرار تترنّح.

وإلى جانب جميع الهجمات على المطارات، سعى الحوثيون إلى السيطرة على مواقع إستراتيجية مهمّة على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب. ويزيد ذلك من المخاطر التي تهدد سلامة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي، رغم أن الحكومة اليمنية تقول إنها "أمّنت" المضيق.

وتستمر الحرب الأهلية في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران منذ أكثر من عقد. وقد أودت بحياة آلاف عدة من الأشخاص، ودفعت اليمن إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

إنه صراع جيوسياسي معقد وغالباً ما يكون مربكاً، ويجدر النظر إلى هذا التصعيد الأخير في سياق أوسع للتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

لم تواجه المملكة مثل هذا التهديد الخطير منذ العمليات المسلحة التي قادها تنظيم القاعدة بين عامَي 2003 و2007.

وتمكنت الحكومة السعودية من تجاوز ذلك التحدي من خلال حملة فعّالة لكسب القلوب والعقول. وبعدها صمدت أمام انتفاضات الربيع العربي في أنحاء المنطقة، التي أطاحت بزعماء في تونس وليبيا ومصر واليمن.

كما تجاوزت السعودية، وإنْ بقليل من الانزعاج، هجوماً صاروخياً باليستياً إيرانياً على الرياض في مارس/آذار.

لكن الأمر مختلف هذه المرة. قد تمتلك السعودية واحدة من "أكثر القوات الجوية في الشرق الأوسط تحديثاً وكفاءة"، وهي تنفذ غارات جوية مدمرة على مواقع الحوثيين. ومع ذلك، تمكنت القوات المقابلة من السيطرة على أجزاء واسعة من اليمن، لا سيما في الشمال والغرب.

الحوثيون يدركون جيداً أين يوجهون ضرباتهم المضادة: إلى الخاصرة الرخوة للاقتصاد السعودي.

وكجزء من "محور المقاومة"، يشكل الحوثيون شريكاً إستراتيجياً مهماً لإيران. ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ متفجرة بدقة قاتلة من جيزان على البحر الأحمر إلى مجمع الخريص للبتروكيماويات.

وأصبح طريق الشحن عبر البحر الأحمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن مضيق هرمز، الواقع على الجانب الآخر من الخليج، لم يُعَدْ فتحه بالكامل منذ أن فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما.

ويأتي استهداف السفن في البحر الأحمر كوسيلة أخرى يحاول الحوثيون من خلالها استخدام أوراق الضغط، إذ تتسبب هذه الهجمات في أضرار اقتصادية عالمية، وذلك بمثابة ورقة تفاوضية مهمة بالنسبة لطهران.

وأعلن البيت الأبيض في بداية سبتمبر/أيلول، أنه لن يتدخل بصورة مباشرة في الصراع في اليمن، لكنه قد يقدم دعماً استخباراتياً للسعوديين. وأكد لاحقاً أنه يزوّدهم بمعلومات استخباراتية، وأنه نشر خبراء عسكريين في السعودية.

لكنّ الوضع ربما دخل منعطفاً جديداً عقب الهجوم الأخير على الرياض، الذي أسفر عن مقتل مواطن أمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه مع مراسلين، هجوم يوم السبت بأنه "مروع"، وأشار إلى أنه قد يتدخل عسكرياً إلى جانب السعودية.

وقال: "لقد علمنا للتو بالهجوم الأخير، لذا سنتخذ قراراً. نحن نتحرك بسرعة كبيرة".

لكن ذلك يبدو مستبعداً في الوقت الحالي، على الأقل قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الحاسمة الشهر المقبل.

عند إعادة انتخاب ترامب عام 2024، تعهّد بإنهاء "دور" الولايات المتحدة في الحروب حول العالم. ومع ذلك، تنخرط الولايات المتحدة حالياً في ثلاثة صراعات غير محسومة في الشرق الأوسط، في غزة ولبنان وإيران.

وإذا وجد ترامب نفسه متورطاً في صراع آخر، هذه المرة في اليمن، فمن غير المرجح أن يلقى ذلك ترحيباً لدى الناخبين.

ويبدو أن هذه الحرب تتجه إلى مزيد من التصعيد قبل أن تنتهي بهدنة أخرى هشة، سواء بمشاركة الولايات المتحدة أم من دونها.