في العاشر من أبريل/نيسان عام 1912، أبحرت السفينة الأكثر تقدّماً من الناحية التقنية على الإطلاق، آنذاك، في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون.

وكان على متن السفينة "آر إم إس تيتانيك" 2201 شخص في طريقهم إلى نيويورك، حين اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي وغرقت بعد أربعة أيام.

ورُويت هذه المأساة مرات لا تُحصى وفي أشكال متعددة، من تقارير صحفية معاصرة للأحداث إلى تقديم فيلم ضخم من إنتاج هوليوود بطولة النجم ليوناردو دي كابريو.

بيد أن قصة أحد الضحايا، من بين نحو 1500 شخص يُقدَّر أنهم لقوا حتفهم في الكارثة، ظلت منسية حتى صادف أن زارت عالمة اجتماع متحفاً في ليفربول.

كان جوزيف فيليب ليميرسييه لاروش الراكب الأسود الوحيد الذي تُوثّق المصادر وجوده على متن تيتانيك في رحلتها الأولى.

فمن كان هذا الرجل؟ وما تقلبات القدر المشؤومة التي أدّت إلى أن يصعد هذا الشاب، البالغ من العمر 25 عاماً، وعائلته على متن سفينة شركة "وايت ستار لاين" التي كان يُعتقد أنها "لا تغرق"؟

وُلد لاروش سنة 1886 في مدينة كاب هايتيان، الواقعة في هايتي.

كان لاروش الحفيد الرابع لجان جاك ديسالين، أول إمبراطور لهايتي، وقائد حرب الاستقلال الهايتية ضد الحكم الاستعماري الفرنسي.