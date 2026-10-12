في اليمن، تتواصل المعارك والعمليات العسكرية منذ تجدد التصعيد في يوليو/تموز الماضي، وتوسيع جماعة أنصار الله في سبتمبر/أيلول مناطق سيطرتها على حساب الحكومة، لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بما في ذلك مضيق باب المندب الإستراتيجي، ما دفع القوات الحكومية إلى شن هجوم مضاد.

وأفادت الجماعة الأحد بأن غارتين سعوديتين استهدفتا محافظة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ 2014.