قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة، وإن رد المملكة يجب أن يكون بنفس القدر من الشدة، في الوقت الذي أُعلن فيه تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
واستهدفت هجمات مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، وأسفر الهجوم الذي وقع يوم السبت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.
في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر البترول العالمي في الرياض، أوضح الوزير السعودي ونجل الملك سلمان، أن الطاقة العالمية تقف أمام اختبار حقيقي، مشيراً لوضع السعودية خططاً للحفاظ على أمن الطاقة قبل وقوع الأزمات.
"لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة للجميع"، بحسب وزير الطاقة السعودي.
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الاثنين، عبر متحدثها العسكري يحيى سريع عن تنفيذ أربع عمليات نوعية بعدد من "الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة"، استهدفت مطار الملك خالد على ثلاث مراحل منذ مساء أمس الأول وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل".
وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومعمل يتبع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد في الدمام.
دعوة لشركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر في رحلات السعودية
طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأحد من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة.
ويأتي الإشعار الذي أصدرته إدارة الطيران الاتحادية، والذي يستمر سريانه حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد.
وأسفر الهجوم الذي وقع يوم السبت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وقالت الإدارة: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية، ومراحل الوصول والمغادرة"، محذرة من "وضع قد يكون خطيراً".
وينطبق الإشعار أيضا على مشغلي الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة.
وكان يُفترض أن يستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات الجوية حتى الساعة الساعة 21:00 مساء الاثنين بتوقيت غرينتش، لكن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أعلنت تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار بدون تحديد توقيت انتهاء التعليق.
وعزت الهيئة التمديد لـ"استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية".
ومن المقرر أن تبدأ شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية رحلات مباشرة إلى الرياض من أتلانتا في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
دعوة إماراتية لتعزيز التعاون الدفاعي
دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الاثنين، دول الخليج العربية إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بينها، بعد تعرض السعودية لهجمات متواصلة تشنها جماعة أنصار الله في اليمن.
وكتب قرقاش على منصة إكس "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقاً من التقدير الخاطئ للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".
وشدّد على "ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيراً فادحاً مما شجع الآخرين على التطاول علينا"، مضيفا أن "أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".
وأعربت الإمارات، التي أظهرت في الأشهر الأخيرة تباينا في وجهات النظر مع السعودية بشأن السياسة الخارجية ولا سيما في ملف النزاع اليمني، عن تضامنها "الكامل" مع المملكة عقب الهجوم غير المسبوق على مطار الملك خالد الدولي في الرياض السبت، والذي خلّف 13 قتيلا على الأقل وأكثر من 300 جريح.
"قلق" إيراني" وتواصل العمليات العسكرية في اليمن
أعربت إيران الداعمة لجماعة أنصار الله في اليمن الاثنين عن "قلقها الشديد" بعد ضربات شتها الجماعة على أهداف في السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لصحافيين "نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه الجزيرة العربية"، مؤكّدا استعداد طهران لـ"تسهيل الحوار بين أطراف" النزاع.
في اليمن، تتواصل المعارك والعمليات العسكرية منذ تجدد التصعيد في يوليو/تموز الماضي، وتوسيع جماعة أنصار الله في سبتمبر/أيلول مناطق سيطرتها على حساب الحكومة، لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بما في ذلك مضيق باب المندب الإستراتيجي، ما دفع القوات الحكومية إلى شن هجوم مضاد.
وأفادت الجماعة الأحد بأن غارتين سعوديتين استهدفتا محافظة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ 2014.