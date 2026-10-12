قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية كانت شديدة، وإن رد المملكة يجب أن يكون بنفس القدر من الشدة، في الوقت الذي أُعلن فيه تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

واستهدفت هجمات مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، وأسفر الهجوم الذي وقع يوم السبت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر البترول العالمي في الرياض، أوضح الوزير السعودي ونجل الملك سلمان، أن الطاقة العالمية تقف أمام اختبار حقيقي، مشيراً لوضع السعودية خططاً للحفاظ على أمن الطاقة قبل وقوع الأزمات.

"لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة للجميع"، بحسب وزير الطاقة السعودي.

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الاثنين، عبر متحدثها العسكري يحيى سريع عن تنفيذ أربع عمليات نوعية بعدد من "الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة"، استهدفت مطار الملك خالد على ثلاث مراحل منذ مساء أمس الأول وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل".

وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومعمل يتبع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد في الدمام.

دعوة لشركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر في رحلات السعودية

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأحد من شركات الطيران الأمريكية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة.

ويأتي الإشعار الذي أصدرته إدارة الطيران الاتحادية، والذي يستمر سريانه حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد.