تشكيلات أكاديمية في جامعة عمان العربية

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتطوير كفاءاتها الأكاديمية وتعزيز مسيرتها نحو الريادة والتميّز في التعليم العالي، وانسجامًا مع رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز التميّز الأكاديمي والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان إجراء التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2026-2027 على النحو الآتي:

قرر المجلس تعيين الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائباً لرئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة ، والأستاذ الدكتور اسماعيل يونس يامين مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميداً لكلية علوم الطيران ، والأستاذ الدكتور رامي الشقران عميداً لكلية العلوم التربوية والنفسية، والأستاذ الدكتور أيمن عواد عميداً للكلية التقنية، والدكتور أنور العساف قائماً بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة عهود الخصاونة قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال، والدكتور رامي سحويل قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور سلطان العطين قائماً بأعمال عميد لكلية الحقوق ، والدكتورة كفاح الصوري قائماً بأعمال عميد كلية الشريعة، والدكتورة لبنى غرايبة قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة ، والدكتور يوسف القضاة قائماً بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم ، والدكتورة وسام الوزني قائماً بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية ، والدكتور محمد بن طريف قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة، والدكتور محمد شهاب قائماً بأعمال عميد للبحث العلمي والدراسات العليا.